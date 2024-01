La Presse a décortiqué l’offre des plateformes de visionnement en ligne pour trouver 10 séries d’ici et d’ailleurs qui nous feront voyager à travers les époques, le monde, les genres et même les saisons.

Léo | Club illico | 10 janvier

Après cinq saisons, Fabien Cloutier laisse aller son sympathique antihéros. Réalisés par Jean-François Chagnon (Like-moi, Les Appendices), les 12 derniers épisodes exploreront le thème des nouveaux départs. Il y sera également question de ruptures, de délire religieux et d’applications de rencontre. Quelques nouveaux noms apparaîtront au générique, dont Josée Deschênes et Michel Barrette. Ils viendront s’ajouter aux Marie-Laurence Moreau, Steve Laplante, Anne Dorval, Marc Labrèche, Vincent Leclerc, Guillaume Cyr et Hubert Proulx, qui donnent vie aux personnages colorés de Walton depuis 2018.

True Detective : Night Country | Crave | 14 janvier

PHOTO MICHELE K. SHORT, FOURNIE PAR BELL MÉDIA Jodie Foster et Kali Reis dans True Detective : Night Country

Le quatrième chapitre de True Detective nous transporte en plein hiver à Ennis, une petite ville fictive de l’Alaska, où huit hommes qui exploitaient une station de recherche disparaissent mystérieusement. Les policières chargées de l’enquête, campées par Jodie Foster et Kali Reis, tentent d’établir un lien entre cette affaire et celle, non résolue, de la disparition d’une femme quelques années auparavant. Notre verdict après avoir dévoré la minisérie en primeur ? Ce western moderne, habilement ficelé et fortement enneigé (!) hantera vos pensées pendant six épisodes de haute voltige.

Complètement lycée | Crave | 17 janvier

PHOTO FOURNIE PAR BELL MÉDIA Julie Le Breton dans Complètement lycée

La deuxième saison du savoureux pastiche des séries d’ados américaines marque l’arrivée de Julie Le Breton. La comédienne débarque à New Garden Hills Valley High dans le rôle de Miss Carmichael, la professeure sexy de mathématiques. D’après la bande-annonce des 10 nouveaux épisodes, elle entretiendra une relation interdite avec Brian, le joueur étoile de basketball joué par Pierre-Yves Roy-Desmarais. On nous promet également des clins d’œil à Dawson’s Creek, Thirteen, Buffy the Vampire Slayer… et Chouchou, visiblement !

Lakay Nou | ICI Tou.tv Extra | 18 janvier

PHOTO EVE B. LAVOIE, FOURNIE PAR RADIO-CANADA Frédéric Pierre et Catherine Souffront dans Lakay Nou

Cette comédie en 10 épisodes, réalisée par Ricardo Trogi (1981, Les mecs) et écrite par l’acteur Frédéric Pierre, brosse le portrait d’un couple de Québécois d’origine haïtienne coincés entre deux générations : leurs jeunes enfants très modernes et leurs parents très traditionnels. La boîte de production derrière la première saison de Lakay Nou a profité du tournage pour démarrer un programme de jumelage pour former et professionnaliser des personnes des minorités dans différents postes derrière la caméra.

Griselda | Netflix | 25 janvier

PHOTO FOURNIE PAR NETFLIX Sofia Vergara dans Griselda

Sofia Vergara est devenue une star internationale en jouant l’inimitable Gloria dans Modern Family. Nous verrons comment elle négocie son passage au drame dans Griselda, une minisérie inspirée du parcours de Griselda Blanco, une ambitieuse trafiquante de drogue colombienne. Cocréés par Eric Newman (Narcos) et réalisés par Andrés Baiz (Narcos), les six épisodes, dont l’action est située à Miami, racontent comment cette femme a réussi à former l’un des plus puissants cartels de l’histoire, au cœur des décennies 1970 et 1980.

Expats | Prime Video | 26 janvier

PHOTO FOURNIE PAR PRIME VIDEO Nicole Kidman dans Expats



Nicole Kidman se trompe rarement, voire jamais. Voilà pourquoi cette série créée, coproduite et réalisée par Lulu Wang (The Farewell) attire notre attention. Découpée en six épisodes, cette adaptation du roman de l’auteure américaine Janice Y. K. Lee brosse le portrait d’un petit groupe tissé serré d’expatriés qui semblent mener une existence paisible à Hong Kong, jusqu’à ce qu’un évènement dramatique déclenche une réaction en chaîne qui bouleverse leur quotidien. La bande-annonce laisse présager une production de haute voltige.

Masters of the Air | Apple TV+| 26 janvier

PHOTO FOURNIE PAR APPLE TV+ Austin Butler dans Masters of the Air

Cette minisérie marque les retrouvailles des producteurs de Band of Brothers (Frères d’armes), Steven Spielberg, Tom Hanks et Gary Goetzman. Inspirée du roman de Donald L. Miller du même nom, Masters of the Air s’intéresse aux forces aériennes de l’armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, qui larguaient des bombes sur l’Allemagne nazie d’Adolf Hitler. La distribution comprend Austin Butler, Callum Turner, Barry Keoghan et Anthony Boyle. Selon The Hollywood Reporter, ce drame d’action serait doté d’un budget de 330 millions $ CAN.

One Day | Netflix | 8 février

PHOTO FOURNIE PAR NETFLIX Ambika Mod et Leo Woodall dans One Day

Treize ans après avoir été transposé au grand écran (une comédie sentimentale peu inspirée de Lone Scherfig, avec Anne Hathaway et Jim Sturgess), le best-seller de David Nicholls fait l’objet d’une nouvelle adaptation. Mais cette fois au petit écran. One Day raconte l’histoire d’amour et d’amitié entre Emma (Ambika Mod) et Dexter (Leo Woodall), qu’on attrape une fois par année, le 15 juillet. Est-ce que cette production britannique comblera les attentes des téléspectateurs qui n’en peuvent plus d’espérer le prochain Normal People ?

The Regime | Crave | 3 mars

PHOTO MIYA MISUNO, FOURNIE PAR BELL MÉDIA Kate Winslet dans The Regime

Trois ans après l’excellente Mare of Easttown, Kate Winslet retourne au petit écran dans cette minisérie du réseau HBO écrite par Will Tracy (Succession) et réalisée par Stephen Frears (The Queen) et Jessica Hobbs (The Crown). L’actrice britannique y incarne la chancelière d’un pays européen fictif qui commence à vaciller. D’après les premières images, cette superproduction mettant également en vedette Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough, Martha Plimpton et Hugh Grant mariera drame politique, suspense et comédie absurde.

C’est comme ça que je t’aime | ICI Tou.tv Extra | 1er mars

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA François Létourneau, Karine Gonthier-Hyndman, Marilyn Castonguay, Sophie Desmarais et Patrice Robitaille dans C’est comme ça que je t’aime

Réalisée par François Létourneau et Patrice Robitaille, la troisième et dernière saison des aventures criminelles des Delisle-Paquette nous transporte en 1976, alors qu’Huguette n’est plus que l’ombre d’elle-même après avoir tout perdu. Mais d’après une pré-bande-annonce d’une quinzaine de secondes, la cheffe retrouvera son aplomb et, surtout, sa carabine pour assouvir son désir de vengeance. En prime, de nouveaux personnages campés par Xavier Dolan, Patrick Hivon, Pier-Luc Funk et Catherine Trudeau (une mini-réunion des Invincibles en vue !) feront leur apparition.