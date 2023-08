Scène de The Fall of the House of Usher

Une nouvelle adaptation d’une œuvre du célèbre Edgar Allan Poe, mettant en vedette Mark Hamill, sera offerte l’automne prochain sur Netflix. Le diffuseur américain vient de dévoiler les premières images de The Fall of the House of Usher.

Le réalisateur et scénariste Mike Flanagan poursuit sa route dans le monde de l’horreur avec cette série huit épisodes qui sera lancée peu avant l’Halloween. L’homme derrière The Haunting of Hill House et Midnight Mass s’est inspirée de la nouvelle The Fall of the House of Usher, parue en 1839, pour créer cette série du même nom. Dans cette histoire, un homme accepte de rendre visite à un ami d’enfance atteint d’une grave maladie. Or, le séjour sera marqué par la mort de la sœur de celui-ci et par des phénomènes inquiétants.

Outre l’interprète de Luke Skywalker dans Star Wars, Mark Harmill, on compte parmi la distribution Carla Gugino, Mary McDonnell et Bruce Greenwood.

The Fall of the House of Usher sera offerte sur Netflix dès le 12 octobre.