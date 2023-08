Avis important aux fans de Guy et René, Monsieur Puel et Mousteille, Sylvie et compagnie : Les Appendices offriront leur catalogue complet sur YouTube. Le groupe d’humour absurde a annoncé la nouvelle mercredi.

La formation déposera, à raison d’une saison par mois, l’intégrale « remasterisée » des Appendices, sa série éponyme diffusée à Télé-Québec de 2009 à 2016.

Le grand déversement gratuit débutera le 20 septembre. Il inclura aussi De retour après la pause, la comédie à sketchs du groupe relayée par ICI Tou. tv en 2020.

Le contenu sera offert sous forme d’épisodes complets, mais aussi découpés en sketchs, qui seront partagés sur Facebook, Instagram et autres TikTok.

On parle d’une quarantaine d’heures de capsules, de parodies et, bien entendu, de chansons.

« Les Appendices n’avaient pas envie que leur matériel dorme ou qu’il soit enterré, indique Louis-Philippe Drolet, directeur général et associé chez KOTV, la maison de production derrière la formation. C’est une façon moderne de sortir un coffret. À une certaine époque, on aurait lancé un coffret DVD ou VHS. C’est une belle façon de faire vivre cette anthologie. »

Les Appendices ont profité de l’annonce, effectuée sur YouTube, pour promouvoir la sortie d’un balado. Un épisode d’environ 30 minutes accompagnera la parution de chaque saison. Dave Bélisle, Sonia Cordeau, Julien Corriveau, Dominic Montplaisir et Jean-François Provençal prendront le micro pour raconter des anecdotes de tournages et d’autres informations additionnelles. Jean-François Chagnon et Anne-Élisabeth Bossé viendront également faire leur tour, nous indique-t-on.

Les Appendices ont célébré leur 20e anniversaire en 2021. Leur chaîne YouTube compte 109 000 abonnés.