Audrey est revenue reçoit un accueil chaleureux en France. Diffusée sur Canal+depuis deux semaines, la série québécoise collectionne les critiques dithyrambiques dans l’Hexagone.

Parue en 2021 sur Club illico et diffusée l’automne dernier à Télé-Québec, Audrey est revenue raconte l’histoire d’une femme de Sorel-Tracy, campée par Florence Longpré, qui revient d’un coma après 15 longues années.

Le Figaro parle d’un « état de grâce ». Le quotidien français qualifie la série du réalisateur Guillaume Lonergan de « fable tendre et onirique » et d’« hymne à la joie à savourer ». Selon Télé-Loisirs, il s’agit d’un « captivant ovni au charme indéniablement contagieux » qui provoque « rires francs, montées lacrymales et sidération troublante, toujours avec la même sincérité et une finesse inébranlable (de jeu, de mise en scène et d’écriture) ».

Même son de cloche chez 20 Minutes, qui salue son « juste équilibre juste entre humour et émotion », sa « distribution impeccable » et ses « répliques aiguisées ». Enfin, Les Numériques emploie l’expression « véritable bouffée d’air frais » pour décrire l’œuvre écrite par Guillaume Lambert et Florence Longpré. « Une merveille d’originalité et un habile mélange de drame et de comédie absurde, comme savent si bien le faire nos amis québécois », commente la publication spécialisée.

Ces critiques élogieuses étaient attendues. Au printemps 2022, Audrey est revenue avait remporté deux prix au festival Canneseries.