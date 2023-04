Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

La valeur sûre : Un gars, une fille

Vingt-cinq ans plus tard, cette comédie demeure une valeur sûre. Et pourtant, on avait nos doutes. Après tout, les retours des comédies phares américaines des années 1990 n’ont pas été heureux récemment (Sex and the City, Will and Grace, That ’70s Show). Certes, le confort nostalgique explique en partie notre enthousiasme devant cette nouvelle fournée de quatre épisodes, mais il n’y a pas que ça. Les textes sont habiles, les thèmes abordés, judicieux, et surtout, la chimie entre Guy A. Lepage et Sylvie Léonard est toujours au beau fixe. Les deux comédiens s’échangent les répliques avec visiblement beaucoup, beaucoup de plaisir. Et c’est contagieux. Un retour réjouissant qui permet d’envisager le revival d’un autre classique de l’époque avec davantage d’optimisme : La petite vie.

ICI Télé, du lundi au jeudi à 19 h

Le documentaire : American Manhunt : The Boston Marathon Bombing

PHOTO FOURNIE PAR NETFLIX American Manhunt : The Boston Marathon Bombing

L’affaire nous avait fascinés en 2013. Deux bombes qui explosent en plein cœur du marathon de Boston, tuant trois personnes et en blessant 260 autres. Au cours des jours suivants, on avait suivi chaque développement avec avidité. Trois ans plus tard, on était même allé voir Patriots Day, l’adaptation cinématographique hollywoodienne des évènements avec Mark Wahlberg en policier. Et curieusement, c’est avec autant d’appétit qu’on s’est farci cette série documentaire entièrement consacrée au drame. On écrit « curieusement », parce qu’on n’a pas appris grand-chose de nouveau, mais 10 ans plus tard, entendre les forces de l’ordre raconter en détail l’incroyable traque pour capturer les responsables nous a tenu en haleine pendant trois épisodes.

Netflix

Le coup de dés : Live with Kelly and Mark

PHOTO TIRÉE DU COMPTE FACEBOOK DE LIVE WITH KELLY AND MARK Live with Kelly and Mark

On a délaissé la télé matinale américaine depuis longtemps, mais Live continue d’occuper une place spéciale dans notre cœur, probablement parce qu’on a commencé à l’écouter lorsqu’elle était pilotée par Regis Philbin et Kathie Lee Gifford, et qu’elle nous rappelle une époque plus simple, où l’on pouvait prendre le temps de regarder deux personnes discuter de sujets plus ou moins intéressants en faisant semblant de prendre leur café. Le départ de Ryan Seacrest et l’arrivée de Mark Consuelos aux côtés de Kelly Ripa nous ramèneront peut-être devant notre téléviseur à cette heure. Parce qu’on est d’abord et avant tout curieux d’observer la dynamique du couple à l’écran.

CTV, du lundi au vendredi à 9 h

La dernière : La tour

PHOTO MARC-ANDRÉ LAPIERRE, FOURNIE PAR TVA La tour

Les deux quotidiennes de TVA quittent l’antenne en même temps cette semaine. Mais alors qu’Indéfendable reviendra en septembre, La tour ferme définitivement ses portes, après trois saisons. (Patrick Huard était aux commandes des deux premières.) Pour marquer le coup, Gildor Roy recevra Ginette Reno lundi, les « amis improbables » Patrice L’Écuyer et Mike Ward mardi, Chantal Machabée et Pierre-Yves Lord mercredi (on annonce un « concours de hot dogs épique »), et jeudi, pour l’ultime émission, l’animateur ressassera ses moments préférés avec Alexandre Barrette et Hélène Bourgeois Leclerc, qui l’accompagnent depuis septembre. La soirée marquera la conclusion d’un blitz de sept années de quotidiennes pour Gildor Roy, avec District 31. À moins qu’il retontisse dans STAT l’automne prochain…

TVA, du lundi au jeudi à 19 h 30