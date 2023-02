L’animateur Don Lemon a mentionné à l’antenne de CNN This Morning que les femmes étaient considérées dans la fleur de l’âge « dans la vingtaine, la trentaine et peut-être la quarantaine ».

(New York) L’animateur Don Lemon, qui est embourbé dans une controverse sur ses propos à l’endroit de la candidate républicaine à la présidence Nikki Haley, était absent lundi de son émission matinale à CNN.

Associated Press

La coanimatrice de CNN This Morning, Poppy Harlow, a dit aux téléspectateurs que son collègue avait « une journée de congé ».

Lemon n’est plus à l’antenne depuis jeudi matin, lorsque pendant une discussion sur l’âge des politiciens, il a affirmé que Mme Haley, âgée de 51 ans, n’était pas considérée comme étant « dans la fleur de l’âge ». Il a ajouté que les femmes étaient considérées dans la fleur de l’âge « dans la vingtaine, la trentaine et peut-être la quarantaine ».

Interpellé par Harlow, Lemon a répondu : « Ne tirez pas sur le messager, je dis juste quels sont les faits ».

Lemon a depuis présenté ses excuses, mais il a été largement critiqué notamment par le dirigeant de CNN, Chris Licht. Selon le New York Times, Licht a réprimandé Lemon lors d’une rencontre éditoriale, vendredi, affirmant que ses remarques étaient « bouleversantes, inacceptables et injustes » et représentaient une « énorme distraction ».

Un porte-parole de CNN n’a pas eu de commentaire immédiat lorsqu’on lui a demandé si l’animateur serait de retour mardi.