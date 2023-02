Don Lemon, qui coanime l’émission matinale CNN this morning n’est pas à l’antenne depuis jeudi dernier.

(New York) L’animateur de CNN, Don Lemon, retournera au travail mercredi, après avoir reçu une formation en lien avec ses commentaires controversés sur la candidate républicaine, Nikki Haley.

Associated Press

Le président et directeur général de CNN, Chris Licht, en a fait l’annonce dans un courriel envoyé aux employés lundi soir.

Lemon, qui coanime l’émission matinale CNN this morning n’est pas à l’antenne depuis jeudi dernier. Ce jour-là, lors d’une discussion sur l’âge des politiciens, il avait déclaré que Nikki Haley, âgée de 51 ans, n’était pas dans la « fleur de l’âge ». Il a ajouté que les femmes étaient considérées dans la fleur de l’âge « dans la vingtaine, la trentaine et peut-être la quarantaine ».

Interpellé par sa coanimatrice Poppy Harlow, Lemon a répondu : « Ne tirez pas sur le messager, je dis juste quels sont les faits ».

« Je me suis assis avec Don et j’ai eu une conversation franche et importante », a écrit M. Licht dans son message, selon les informations rapportées par CNN Business.

« Il a accepté de participer à une formation formelle, tout en continuant à écouter et à apprendre. Nous prenons cette situation très au sérieux. »

Lemon avait présenté ses excuses, mais il a été largement critiqué notamment par M. Licht. Selon le New York Times, Licht a réprimandé Lemon lors d’une rencontre éditoriale, vendredi, affirmant que ses remarques étaient « bouleversantes, inacceptables et injustes » et représentaient une « énorme distraction ».

« Quand je fais une erreur, je l’assume, a souligné Lemon. Et j’assume celle-ci aussi. »