Kelly Ripa et Ryan Seacrest

L’animatrice Kelly Ripa a encore une fois perdu son partenaire à son émission matinale au réseau américain ABC.

La Presse Canadienne

Ryan Seacrest a annoncé aujourd’hui qu’il quittait Live With Kelly and Ryan après six années.

Il sera remplacé par le mari de Ripa, Mark Consuelos, pour l’émission qui portera maintenant le nom Live With Kelly and Mark.

Kelly Ripa anime depuis 2001 l’émission, qu’elle a d’abord partagée avec Regis Philbin, puis avec Michael Strahan.