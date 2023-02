Tragédie de Laval

Les chauffeurs de la STL observeront une minute de silence

Les chauffeurs et employés de première ligne de la Société de transport de Laval (STL) cesseront leurs activités pendant une minute, mercredi à 8 h 24, heure précise à laquelle un chauffeur d’autobus a foncé sur une garderie du quartier Sainte-Rose, tuant deux enfants et en blessant six autres.