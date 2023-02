La Ligue des droits et libertés dit vouloir interpeller le cabinet du nouveau ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, alors que Québec devrait déposer dans les prochains mois une nouvelle version de sa réforme des pratiques policières.

Une coalition d’organismes de défense des droits appelle le gouvernement Legault à interdire les interpellations policières, une pratique « arbitraire » et « sans fondements juridiques » dirigée le plus souvent vers les communautés racisées et démunies.

La Ligue des droits et libertés (LDL), à l’origine de cette initiative, dit vouloir ainsi interpeller le cabinet du nouveau ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, alors que Québec devrait déposer dans les prochains mois une nouvelle version de sa réforme des pratiques policières.

À noter, les organismes font une distinction importante entre les interceptions routières aléatoires, au centre d’un récent jugement de la Cour supérieur que conteste le gouvernement du Québec, et les interpellations policières, aussi appelés « street checks ».

Ce dernier cas désigne plutôt l’interpellation par des policiers de personnes qui se trouvent dans la rue sans motif valable, par exemple, en leur demandant leurs cartes d’identité, l’endroit d’où ils viennent, où ils vont, etc.

Or, cette pratique des corps policiers viole les droits des personnes interpellées en plus de viser de façon disproportionnée les membres de minorités visibles, les personnes itinérantes, les travailleuses du sexe et d’autres groupes marginalisés, a rappelé une porte-parole de la LDL, Lynda Khelil.

« Depuis 2020, le ministère de la Sécurité publique (MSP) et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) se targuent d’avoir adopté des politiques pour baliser les interpellations policières, mais ce n’est rien d’autre que de la poudre aux yeux. Mettre des balises aux interpellations ne mettra pas fin au profilage », a-t-elle ensuite martelé.

La conférence de presse de la LDL se tenait au même moment où, à quelques rues de là, au palais de justice de Montréal, la mairesse Valérie Plante témoignait devant la Cour supérieure dans l’action collective de 170 millions qui oppose la Ligue des noirs du Québec et la Ville de Montréal.

La Ligue poursuit la Ville pour obtenir une indemnisation pour des milliers de personnes racisées interpellées « sans motif » par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) entre 2017 et 2019. L’organisme demande des dommages de 5000 $ pour chacun de ces individus.

