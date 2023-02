La Ville de Montréal travaille depuis des décennies pour lutter contre le profilage racial dans la police, mais le travail n’est pas terminé, a reconnu mercredi Valérie Plante. « Si j’avais une baguette magique pour régler ça, je le ferais », a-t-elle dit.

La mairesse témoigne devant la Cour supérieure dans l’action collective de 170 millions qui oppose la Ligue des noirs du Québec et la Ville de Montréal. La mairesse a été convoquée par les avocats de la Ligue des noirs, mais n’a pas contesté la procédure.

Après avoir prêté serment devant la juge Dominique Poulin, Mme Plante a affirmé qu’elle n’avait aucun problème à reconnaître l’existence du racisme systémique et du profilage racial au sein de la police.

« La Ville est à l’image de la société. On va se le dire : c’est triste de penser qu’encore aujourd’hui, il y a encore du racisme et de la discrimination », a-t-elle affirmé en réponse aux questions de l’avocat Mike Diomande, qui représente la Ligue des noirs. « On continue d’innover et on continue de chercher. […] Mais force est d’admettre qu’il faut toujours aller plus loin. »

Mme Plante ne s’est pas encore prononcée sur l’action collective elle-même, mais a souligné que « les personnes qui le vivent [le recours collectif], c’est terrible et ils doivent demander réparation. Ils doivent aller de l’avant pour rétablir leurs droits ».

Me Diomande a posé plusieurs questions sur l’impact concret des déclarations et des politiques antiracistes sur le fonctionnement de l’appareil municipal et policier. La mairesse a refusé de répondre à quelques-unes de ces questions, indiquant que son travail était d’énoncer la vision de son administration, pas de l’« opérationnaliser ».

« Je trouve ça important d’être ici »

Valérie Plante est arrivée quelques minutes avant l’heure prévue de son témoignage au palais de justice de Montréal.

« Je trouve ça important d’être ici », a-t-elle dit aux journalistes. « Je suis heureuse d’être ici. C’est la première fois que je suis en cour, alors je suis un peu stressée », a-t-elle dit en ouvrant son témoignage.

Le procès s’est ouvert la semaine dernière. Le nouveau chef de police Fady Dagher a déjà témoigné.

La Ligue des noirs du Québec poursuit la Ville de Montréal pour obtenir une indemnisation pour des milliers de personnes racisées interpellées « sans motif » par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) entre 2017 et 2019. L’organisme demande des dommages de 5000 $ pour chacun de ces individus.