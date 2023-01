Le docu de la semaine : Meet Me in the Bathroom

Parce qu’il fallait réhabiliter le fun

« La musique de l’époque n’était pas aussi bonne qu’ils le souhaitaient et ça les enrageait », lance la journaliste Lizzy Goodman au sujet des groupes au cœur du documentaire Meet Me in the Bathroom, tiré de son livre du même titre. Retour sur l’émergence des Strokes, Yeah Yeah Yeahs et Interpol, qui ont refusé que leur rendez-vous avec la nuit new-yorkaise soit autre chose qu’excitant.