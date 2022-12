Dans la première rangée, de gauche à droite : le roi Charles III, la reine consort Camilla, le prince William, le prince George, la princesse Charlotte, la princesse de Galles Kate et la comtesse de Wessex Sophie

PHOTO YUI MOK, ASSOCIATED PRESS

La famille royale reste silencieuse après d’autres révélations de Harry et Meghan

(Londres) La famille royale britannique a continué sa routine et est restée silencieuse, vendredi, au lendemain de la diffusion de la seconde moitié de la série documentaire du prince Harry et de sa femme Meghan, qui ont fait des déclarations percutantes contre le frère de Harry, le prince William.

Jill Lawless Associated Press

Quelques heures après la sortie des derniers épisodes, des membres de la famille royale ont fait preuve d’unité en assistant à un concert caritatif de Noël à Londres, jeudi soir. William, sa femme Kate et leurs deux enfants aînés, George et Charlotte, ont été rejoints au concert de Noël de l’abbaye de Westminster par le roi Charles III, la reine consort Camilla et d’autres membres de la famille.

Alors que la première moitié de la série de Netflix en six parties se concentrait sur les démêlés du couple avec les médias britanniques, les trois derniers épisodes visaient à critiquer l’institution royale – la famille et son personnel.

Dans les trois heures du documentaire, Harry a affirmé que William lui avait crié dessus lors d’une réunion de famille et a accusé les responsables du palais de mentir pour protéger son frère aîné, qui est maintenant l’héritier du trône. Meghan a aussi raconté qu’elle avait pensé mettre fin à ses jours alors qu’elle faisait l’objet d’un important tapage médiatique.

Harry, un petit-fils de la défunte reine Élisabeth II, a épousé l’actrice américaine Meghan Markle lors d’un mariage digne d’un conte de fées au château de Windsor en 2018. Moins de deux ans plus tard, le couple a quitté le Royaume-Uni, jugeant qu’ils faisaient l’objet d’un traitement médiatique raciste et évoquant le manque de soutien du palais.

Dans le documentaire, Harry, âgé de 38 ans, a dit que William s’en était pris à lui lors d’une rencontre familiale au château de Sandringham en janvier 2020.

« C’était terrifiant de voir mon frère crier et crier sur moi, mon père dire des choses qui n’étaient tout simplement pas vraies, et ma grand-mère, qui était assise tranquillement et qui, en quelque sorte, absorbait tout cela », a-t-il relaté.

Ni le palais de Buckingham, qui représente le roi, ni le bureau du palais de William à Kensington n’ont commenté la série.

Il n’y avait pas d’opinions dissidentes dans le documentaire, qui comprenait des entretiens avec le couple, des amis et des commentateurs.

Pauline Maclarnan, une spécialiste de la famille royale, a dit que la relation entre William et Harry sera « très difficile à réparer » avec les allégations explosives du documentaire.

« Cela semble très définitif », a-t-elle soutenu.