Les candidats Isaack, Philippe et Félix se sont fait montrer la porte de l’aventure Occupation Double. La production de l’émission de télé-réalité a annoncé mercredi le retrait de ces participants « directement associés à l’intimidation ».

Marissa Groguhé La Presse

« La production de OD Martinique annonce qu’elle retire les candidats directement associés à l’intimidation de l’aventure, a annoncé la production dans un communiqué. Les candidats, et leurs familles, seront encadrés et soutenus pour faire face à ce revirement. » La Presse a appris que ce sont Isaack, Félix et Philippe qui devront faire leurs valises. Félix venait d’être éliminé, mais la production l’aurait évincé de toute façon, nous indique-t-on. Ces évènements n’ont pas encore été diffusés, puisqu’un délai de trois semaines sépare le tournage de la diffusion.

La colère gronde depuis plusieurs jours chez les fans de l’émission de la télé-réalité après qu’un candidat, Jonathan, eut subi l’acharnement de certains autres participants. Un plan avait finalement été orchestré par ses colocataires pour le pousser à quitter l’émission.

La semaine dernière, alors que les garçons devaient éliminer une fille, ils ont montré la porte à Clémence, la candidate avec laquelle Jonathan développait une relation, dans le but avoué de le faire partir. Visé autour de la table de discussion par tous ses colocataires, Jonathan a choisi de s’en aller avec Clémence.

À la suite de ce départ, il y a une semaine et demie, de nombreux téléspectateurs ont fait savoir leur mécontentement face à la situation, accusant Occupation Double de banaliser ce qui a été perçu par beaucoup comme de l’intimidation.

Depuis le début de l’aventure, les garçons de la maison où vivent les candidats excluaient visiblement Jonathan du groupe. Cette mise à l’écart a été plusieurs fois mentionnée durant les émissions, bien que les raisons du conflit n’aient jamais été claires. Les spectateurs ont régulièrement soulevé leur malaise face à la situation.

Isaack, Philippe et Félix ont plusieurs fois été montrés à l’écran exprimant leur ressentiment envers Jonathan.

« Tous les candidats d’OD Martinique qui poursuivent l’aventure, ainsi que les candidats déjà exclus, recevront une formation donnée par le professeur Stéphane Villeneuve, Professeur au Département de didactique Université du Québec à Montréal et chercheur en prévention d’Intimidation et Compétences numériques afin de les sensibiliser et de les outiller face aux actes d’intimidation et aux moyens de les éviter », indique la production dans son communiqué.

Des commanditaires d’Occupation Double, soit le fabricant de matelas Polysleep, la boutique de suppléments alimentaires Shop Santé et la marque de vêtements Okari, ont résilié leurs collaborations avec l’émission mercredi, avant l’annonce de l’exclusion des trois candidats. « Suivant certaines actions, comportements et décisions prises par l’équipe de production d’Occupation Double, nous avons pris la décision de mettre fin à notre partenariat, et ce, pour l’ensemble des saisons à venir », a indiqué Shop Santé sur ses plateformes sociales. Nous croyons que l’intimidation n’a pas sa place en société, ainsi qu’à la télévision, peu importe la raison. »

« La situation actuelle à Occupation Double, où l’intimidation et le harcèlement sont présents dans l’émission, va à l’encontre des valeurs et de la mission de notre entreprise », a publié Polysleep, en précisant cesser tout partenariat futur avec OD.

Ce n’est pas la première fois que la production de la populaire émission doit gérer les crises que les actions de ses candidats génèrent. L’an dernier, Occupation Double avait déjà montré la porte à un candidat, Alexandre, qui avait des comportements jugés inacceptables.