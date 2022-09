The Last Tourist

Réinventer le tourisme de masse

Trop de gens au même endroit en même temps. Des infrastructures qui nuisent aux communautés locales. Des animaux et des enfants exploités pour des égoportraits. The Last Tourist décortique le tourisme de masse dans ses pires travers. Ce documentaire confrontant propose aussi des pistes pour voyager de manière plus écologique et équitable.