A League of Their Own

Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

Marc-André Lemieux La Presse

La nouveauté : A League of Their Own

Si vous avez aimé Une ligue en jupons, cette comédie de baseball des années 1990 avec Geena Davis, Tom Hanks et Madonna, cette relecture pourrait vous plaire. Certaines scènes des premiers épisodes évoquent explicitement le long métrage original, réalisé par Penny Marshall, qui brossait le portrait d’une génération de femmes (blanches) qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, avaient rejoint les rangs d’une ligue féminine de baseball aux États-Unis. Résolument plus inclusive, l’adaptation télévisuelle élargit l’horizon du populaire film en s’intéressant notamment aux inégalités raciales par l’entremise du personnage de Max (Chanté Adams), une jeune Noire qui rêve de pratiquer le sport qu’elle aime.

Prime Video

Le retour : Avec ou sans cash

PHOTO FOURNIE PAR ÉVASION Avec ou sans cash

Pour profiter du grand débrouillage d’Évasion, on recommande cette série dans laquelle Guillaume Lambert et Geneviève Néron explorent différentes villes avec 100 $ ou 1000 $ en poche. Dans cette quatrième saison, qui arrive après une pause forcée de trois ans, gracieuseté d’une certaine pandémie, le tandem parcourt le Canada. Dans le premier épisode, diffusé la semaine dernière, les deux amis ont visité la région de Charlevoix pendant 24 heures. Après avoir hérité du plus petit budget, Guillaume s’est contenté du dortoir d’une auberge de Baie-Saint-Paul, d’une poutine de casse-croûte et d’une entrée au musée. Pour sa part, Geneviève s’est notamment offert un tour d’hélicoptère, un cours de golf et — bien entendu — une nuitée au Manoir Richelieu.

Évasion, lundi à 21 h

Le coup de dés : The Rehearsal

PHOTO ALLYSON RIGGS, FOURNIE PAR HBO The Rehearsal

Cette offrande de HBO n’est comme aucune autre émission de télévision. Tout au long du premier épisode, on s’est demandé ce qu’on était en train de regarder. Est-ce que c’est une bonne chose ? On hésite toujours… En attendant de rendre notre verdict final, on peut préciser qu’il s’agit d’une série documentaire complètement absurde dans laquelle l’humoriste canadien Nathan Fielder aide des gens ordinaires à affronter des situations stressantes en créant des reconstitutions minutieuses de l’environnement dans lequel ces « épreuves » vont survenir. Fielder fait répéter les participants des dizaines de fois pour qu’ils soient parés à toute éventualité. Une expérience sociologique aussi fascinante que malaisante.

Crave (seulement en anglais)

L’évènement : MTV Video Music Awards

PHOTO EVAN AGOSTINI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Nicki Minaj aux MTV Video Music Awards en 2018

Après l’édition 2021, on s’était juré que c’était fini, qu’on n’allait plus jamais regarder cette cérémonie de remise de prix, mais 12 mois plus tard, voilà qu’on l’inscrit — encore une fois — à notre agenda. Sans doute parce qu’on craint de manquer un nouveau scandale, un énième malaise, un numéro sans queue ni tête. Qui défraiera la chronique au lendemain du gala cette année ? Les paris sont ouverts. Pour l’instant, on sait qu’Annita, J. Balvin, Panic! at the Disco, Kane Brown et Nicki Minaj livreront des prestations. Quant aux finalistes, on n’a aucune idée qui mène le bal. Parce que personne n’écoute les VMA pour connaître les gagnants.

MTV et MUCH, dimanche à 20 h