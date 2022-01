Reportés d’une semaine en raison de cas de COVID-19 au sein de l’équipe de l’émission, les tournages de District 31 ont repris lundi.

Véronique Larocque La Presse

Fans de la série, soyez rassurés ! Cette pause forcée n’aura aucun impact sur le calendrier de production de la populaire émission ni sur sa diffusion, a indiqué à La Presse Geneviève Clément, porte-parole de la société de production Aetios.

La décision de reporter le retour sur le plateau de District 31, initialement prévu le 3 janvier, a été prise quelques jours après Noël en raison de cas de COVID-19 dans l’équipe. « C’est pour une question de sécurité, avait alors expliqué à La Presse la productrice Fabienne Larouche. On n’avait pas envie de recommencer pour ensuite être obligés d’arrêter. Et surtout, on n’a pas envie que quelqu’un tombe malade. »

Lors de la même entrevue, la productrice avait indiqué qu’aucun membre de District 31 ayant été déclaré positif à la COVID-19 n’avait dû se rendre à l’hôpital.