Vincent-Guillaume Otis, Gildor Roy et Michel Charette dans District 31

En raison de cas de COVID-19 dans l’équipe, la reprise des tournages de District 31 a été reportée au 10 janvier.

Marc-André Lemieux La Presse

Au départ, les tournages du populaire drame policier devaient redémarrer lundi, mais le variant Omicron est venu brouiller les pistes. La décision de reporter le retour au travail a été prise la semaine dernière, quelques jours après Noël, quand Fabienne Larouche a réactivé sa « cellule de crise ».

« C’est pour une question de sécurité, a expliqué la productrice, jointe au téléphone. On n’avait pas envie de recommencer pour ensuite être obligés d’arrêter. Et surtout, on n’a pas envie que quelqu’un tombe malade. »

Aux dernières nouvelles, les membres de District 31 ayant récemment été déclarés positifs présentent des symptômes légers. La plupart sont pleinement vaccinés contre la COVID-19.

« Ceux qui l’ont eue parlent d’un bon rhume. Certains sont asymptomatiques. Et personne n’est à l’hôpital », a précisé Fabienne Larouche, qui a révélé avoir elle-même contracté la COVID-19 l’automne dernier, en pleine vague du variant Delta.

Pour l’instant, les techniciens et l’ensemble des acteurs doivent reprendre le collier lundi prochain, mais rien n’est coulé dans le béton. Les choses pourraient changer selon l’évolution du virus.

Fans du commandant Chiasson et compagnie, rassurez-vous : ce recul ne devrait pas toucher la diffusion des épisodes. Nous employons le conditionnel (« devrait »), car s’il fallait qu’Aetios, boîte de production derrière District 31, soit contrainte de décaler cette reprise de plusieurs semaines, la banque d’épisodes tournés et montés pourrait s’épuiser.

Resserrement des règles

Une chose est sûre : Omicron force le resserrement des règles chez District 31. Tout le monde devra porter le masque en permanence, à l’extérieur comme à l’intérieur, sauf évidemment les comédiens durant les prises.

Les mises en scène seront également touchées. Les téléspectateurs doivent s’attendre à remarquer davantage de distanciation à l’écran, un peu comme en septembre 2020, lorsque le Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour la production audiovisuelle exigeait un écart de deux mètres entre chaque acteur.

Fabienne Larouche compte également exiger le passeport vaccinal. Les techniciens qui n’ont pas reçu leurs deux doses seront affectés à des tâches qui n’exigent pas qu’ils entrent en contact avec d’autres personnes.

La Dre Marie-France Raynault, spécialiste en santé publique qui accompagne le milieu culturel depuis l’été 2020, a présenté ses recommandations à Fabienne Larouche au cours des dernières semaines. La productrice les mettra en application, particulièrement celles concernant le dîner.

« Les gens ne doivent pas manger ensemble, a résumé la productrice. Ils doivent luncher chacun dans leur loge, chacun de son côté. »

La situation actuelle ne semble pas trop l’inquiéter. Fabienne Larouche raconte qu’au début de la pandémie, le niveau de tension était beaucoup plus élevé.

« La première fois qu’on a recommencé les tournages, en juillet 2020, on était tellement sur les nerfs qu’on n’en dormait pas ! Mais au cours des deux dernières années, on s’est rendu compte qu’en suivant les mesures, on n’avait pas d’éclosion. C’est pour ça que tout le monde est beaucoup moins stressé. »

« Un jour à la fois »

Le bilan de COVID-19 avoisinant actuellement les 15 000 nouveaux cas par jour, il fallait s’attendre à ce qu’au moins une production en subisse les conséquences. Aujourd’hui, on parle uniquement de District 31 parce qu’en cette première semaine de janvier, elle était l’unique série de fiction à l’horaire.

Ailleurs à Radio-Canada, la reprise des enregistrements d’émissions comme 1res fois, On va se le dire et Tout le monde en parle n’est prévue qu’à partir du 10 janvier, nous informe la cheffe des relations publiques du réseau, Julie Racine.

« Nous verrons la suite des choses un jour à la fois », a-t-elle précisé.

En raison du congé des Fêtes, TVA et Noovo n’ont pas été en mesure de répondre à nos questions.

Par ailleurs, Fabienne Larouche a bien aimé la parodie de District 31 d’Infoman 2021, qui révélait l’existence de COVID 31, une série de rechange rassemblant les personnages éjectés ou tués de l’originale, signée Luc Dionne, prête à prendre le relais advenant une suspension des tournages lors d’une cinquième vague. Dans l’extrait, Jean-René Dufort, Chantal Lamarre et MC Gilles incarnaient des sergents-détectives aux côtés d’ex-comédiens de District 31 : Sébastien Delorme (Poupou), Geneviève Brouillette (Gabrielle Simard), Patrick Emmanuel Abellard (Léopold Jean), Catherine-Audrey Lachapelle (Virginie Francœur), Emmanuel Auger (Christian Phaneuf) et Eve Aubert (Sophie Carignan).

« Comme disait ma grand-mère : si tu ne vaux pas une risée, tu ne vaux pas grand-chose », a lancé Fabienne Larouche.