Maripier Morin sera exclue de la remise de prix du Gala Artis, où elle était en nomination dans deux catégories – animatrice d’émission de variétés ou de divertissement et personnalité féminine de l’année.

La Presse

TVA en a fait l’annonce mercredi après-midi. « Maripier Morin a admis avoir commis des gestes graves mettant en cause l’intégrité d’une personne, qui l’ont amenée à mettre sur pause sa vie professionnelle. Dans ces circonstances, TVA retire celle-ci de la liste des nommés ARTIS. »

Accusée par la chanteuse Safia Nolin de harcèlement sexuel, d’agression physique et de racisme, Maripier Morin a annoncé la semaine dernière qu’elle suspendait ses activités professionnelles pour entamer une thérapie.

« Je ne cherche pas à excuser mes gestes et mes paroles, je cherche plutôt à comprendre et surtout, à trouver l’aide dont j’ai besoin », avait-elle alors indiqué, en affirmant qu’elle consacrera cette période d’arrêt à prendre soin de sa santé physique et mentale.

Cette annonce fait suite à la décision de diverses entreprises de rompre leurs liens d’affaires avec Maripier Morin au cours des derniers jours et au retrait des ondes d’émissions de télévision la mettant en vedette.