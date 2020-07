Accusée par la chanteuse Safia Nolin de harcèlement sexuel et d’agression physique, l’animatrice télé Maripier Morin annonce jeudi prendre une pause de ses activités professionnelles et entamer une thérapie.

Accusée par la chanteuse Safia Nolin de harcèlement sexuel et d’agression physique, l’animatrice télé Maripier Morin annonce jeudi prendre une pause de ses activités professionnelles et entamer une thérapie.

Marissa Groguhé

La Presse

« Je ne cherche pas à excuser mes gestes et mes paroles, je cherche plutôt à comprendre et surtout, à trouver l’aide dont j’ai besoin », déclare Maripier Morin dans un communiqué, précisant qu’elle consacrera cette période d’arrêt à prendre soin de sa santé physique et mentale.

« J’entame donc une thérapie avec des professionnels de la santé qui sauront m’aider », ajoute-t-elle dans la courte déclaration.

Cette annonce fait suite à ses excuses publiques, formulées la veille à l’endroit de Safia Nolin, qui l’accuse de l’avoir harcelée sexuellement, de l’avoir violemment mordue et d’avoir proféré des propos racistes lors d’une soirée dans un bar en mai 2018.

> Lisez notre article sur le sujet

Maripier Morin avait alors reconnu une partie des faits, admettant un « comportement répréhensible ».

Des partenaires se dissocient

Jeudi, la lunetterie montréalaise BonLook a rompu ses liens d’affaires avec Maripier Morin.

« Nous avons pris la décision de mettre fin à notre partenariat avec Maripier Morin, a indiqué la marque dans un communiqué. Les actions de cette dernière à l’endroit de Safia Nolin sont inacceptables et ne respectent pas les valeurs de BonLook que nous mettons en application à l’interne comme à l’externe. »

« Le respect a toujours été en tête de liste de nos valeurs en tant qu’organisation et nous appliquons une politique de tolérance zéro à l’égard du harcèlement sous toutes ses formes, a laissé savoir BonLook. Nous ne pouvons tolérer que quiconque associé à notre organisation agisse de la sorte. »

Mercredi soir, c’est la marque de lingerie Blush qui annonçait retirer sa collection en collaboration avec l’animatrice télé de son site, après avoir « suivi de près la situation entre Safia Nolin et Maripier Morin ». « Il n’y aura aucune collaboration entre Maripier Morin et Blush dans l’avenir », a précisé l’entreprise.