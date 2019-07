 Prix Emmy: plusieurs nominations pour la série canadienne Schitt's Creek 

Eugene Levy et Catherine O'Hara, respectivement nés à Hamilton et à Toronto, sont en lice pour les rôles de Johnny et Moira Rose dans la comédie télévisée, qui est diffusée sur les ondes de CBC et Pop TV, de même que sur Netflix.

L'émission, tournée en Ontario, est nommée dans les catégories de meilleure comédie télévisée et meilleurs costumes contemporains.

Parmi les autres Canadiens nommés mardi, on compte Sandra Oh, d'Ottawa, qui pourrait gagner deux trophées.