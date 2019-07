Prix Emmy: Game of Thrones bat un record avec 32 nominations

Signe de sa popularité aux États-Unis et à travers le monde, la série à succès Game of Thrones a battu un record aux Prix Emmy, les Oscars de la télévision américaine, avec 32 nominations.

Game of Thrones, déjà la série la plus récompensée de la télévision américaine, compte maintenant 161 nominations à son palmarès.

Son 73e et dernier épisode, diffusé en mai, a battu le record d'audience de la série et de l'histoire de la chaîne HBO qui la diffuse depuis 2011, avec 19,3 millions de téléspectateurs rassemblés pour la conclusion de la saga.

Un autre programme HBO, Chernobyl, occupe la troisième place du classement des séries les plus nommées cette année, avec 19 occurrences.

L'année dernière, The Marvelous Mrs. Maisel avait créé la surprise aux Emmy en raflant cinq prix dont celui de la meilleure comédie.

Cette série produite par Amazon dépeint une femme au foyer juive qui se lance dans une nouvelle vie d'humoriste et fait scandale dans les années 1950, après avoir été trompée et quittée par son mari.

Game of Thrones avait pour sa part obtenu un troisième Emmy de la meilleure série dramatique.

Plusieurs nominations pour Schitt's Creek

Les vedettes de la série Schitt's Creek Eugene Levy et Catherine O'Hara font partie des Canadiens ayant obtenu mardi des nominations au gala des prix Emmy.

Eugene Levy et Catherine O'Hara, respectivement nés à Hamilton et à Toronto, sont en lice pour les rôles de Johnny et Moira Rose dans la comédie télévisée, qui est diffusée sur les ondes de CBC et Pop TV de même que sur Netflix.

L'émission, tournée en Ontario, est nommée dans les catégories de meilleure comédie télévisée et meilleurs costumes contemporains.

Parmi les autres Canadiens nommés mardi, on compte Sandra Oh, d'Ottawa, qui pourrait gagner deux trophées.

L'une de ses nominations est pour son rôle d'agente du MI5 sur les traces d'une tueuse dans Killing Eve, diffusée sur BBC America. L'autre est dans la catégorie de meilleure actrice invitée dans une série comique, pour l'animation de Saturday Night Live à NBC.

De son côté, le Canadien Luke Kirby, lui aussi de Hamilton, obtient une citation pour son rôle de l'humoriste Lenny Bruce dans The Marvelous Mrs. Maisel, des studios d'Amazon.

La Torontoise Samantha Bee voit quant à elle son émission satirique Full Frontal with Samantha Bee obtenir deux nominations.

- Avec La Presse canadienne