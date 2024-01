Hiver 2003. Au tournant de l’âge adulte, 14 candidats étaient filmés jour et nuit dans l’ancien manoir Péladeau de Sainte-Adèle. Le Centre Vidéotron n’était pas encore bâti qu’ils apprivoisaient la notoriété à coups de couvertures de magazine, de hurlements de fans, de mobilisations citoyennes pour les « sauver » de l’élimination. À eux seuls, ils symbolisent l’implantation de la téléréalité au Québec. La Presse revient sur cette expérience hors du commun avec quatre ex-académiciens : François Babin, Élyse Robineault, Dave Bourgeois et Martin Rouette.

Ce sera apparemment la première fois, vendredi, que la cohorte 2003 de Star Académie sera entièrement rassemblée. Il y a eu quelques retrouvailles, comme au Banquier en 2013, mais il manquait toujours des joueurs. Et la complicité qui vous lie paraît toujours intacte…

Dave : « La magie va opérer, c’est certain. Quand on s’est vus à la journée de promotion en février dernier [au lancement de la chanson Du rêve à la réalité, écrite par Suzie Villeneuve, marquant l’anniversaire de leur participation à l’émission], on a effacé 20 ans de distance en 30 secondes. »

Martin : « On est restés longtemps dans l’espace public, contrairement à d’autres moutures qui ont vécu dans la maison, mais qui n’ont pas donné 50 spectacles ensuite… »

En accédant à cet univers, vous ouvriez grand la porte sur votre vie privée. Vos proches et vous figuriez constamment à la une des magazines de Québecor. Trouviez-vous cette médiatisation difficile ?

François : « On est quand même maîtres de nos vies. On choisit de quoi on veut parler. Moi, je ne me suis jamais senti obligé de faire quoi que ce soit. »

Dave : « Ma fille, Ariane, avait alors 4 ans et, à la fin, elle commençait à être tannée des kodaks. Elle était un peu jeune pour comprendre ce qui se passait. Elle a refusé quelques fois de se faire photographier. On disait souvent à la blague qu’Ariane était la 15e académicienne, parce qu’elle se faisait reconnaître autant que nous ! [rires] »

Martin : « Les médias et les journalistes ont toujours eu beaucoup de bienveillance à notre égard. On n’a jamais été détruits complètement. »

Sans être détruits, vous avez quand même dû accepter un certain snobisme de l’industrie de la musique à votre égard. On vous a longtemps considérés avec scepticisme. Était-ce blessant d’être perçus comme les moutons noirs ?

François : « Le frette qu’il y a eu quand on est allés chercher notre premier Félix au gala de l’ADISQ, ostie que j’avais aimé ça ! [rires] » [NDLR : Le premier album de Star Académie a récolté trois statuettes au gala de 2003, dont celles des meilleures ventes et de la chanson populaire de l’année, pour Et c’est pas fini.]

Élyse : « Moi, je me souviens que j’aimais beaucoup des artistes comme Ariane Moffatt et Daniel Bélanger, et je sentais qu’ils nous regardaient… pas méchamment, mais avec un certain malaise. Mais je pense qu’on a tracé le chemin pour les prochains. Regardez le nombre d’artistes qui sortent aujourd’hui de téléréalités comme Star Académie et La voix ! »

François : « Moi, ce que je retiens, c’est combien on a rendu les gens heureux. On a marqué le Québec ! On est un point important [de la culture populaire] du Québec de 2003. »

