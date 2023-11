PHOTO RENAUD LABELLE, COLLABORATION SPÉCIALE

Au premier acte, PETiTOM incarne le Molière fougueux, celui « qui ne sait pas encore qu’il est Molière », mais qui est animé d’un feu intérieur auquel on peut s’identifier encore aujourd’hui. « Je me suis rendu compte que c’était un artiste qui vivait de grands rêves, de grands amours, de grands échecs, dit PETiTOM. Les enjeux sont différents, mais un doute d’artiste, l’amour, ça reste universel. Même si on est 400 ans plus tard, les artistes vivent les mêmes doutes. »