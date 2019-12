PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE

Jean-Sébastien Couture (au centre) a 38 ans et est soliste aux Grands Ballets canadiens. Lorsqu’il parle de Casse-Noisette, qu’il danse depuis deux décennies, on sent que son enthousiasme est bien réel. On ne devient pas blasé à danser le même ballet encore et encore ? « On peut s’imaginer que les danseurs sont tannés de faire Casse-Noisette. Mais, à ce moment de l’année, tu vois les gens commencer à répéter leurs pirouettes, leurs pas de deux… Les danseurs sont excités, sans nécessairement le dire ! »