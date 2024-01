PHOTO BENJAMIN NORMAN, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

La célèbre actrice de Broadway Chita Rivera, neuf fois sélectionnée aux Prix Tony, est décédée mardi à New York. Elle avait 91 ans.

Actrice, chanteuse et danseuse, Chita Rivera est devenue mondialement célèbre en jouant le rôle d’Anita dans la production originale West Side Story, d’abord au théâtre, en 1957-58, puis au cinéma. Elle a aussi été de la création de Sweet Charity, puis interprété le personnage-titre de Kiss of the Spider Woman et le rôle de Velma Kelly dans Chicago.

Toujours à Broadway, plus récemment, elle a fait partie de la distribution de Nine, avec Antonio Banderas et Jane Krakowski (30 Rock), en 2003.

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Chita Rivera au centre, avec Liza Minnelli et Robert De Niro, en 1984, à la cérémonie des prix Tonys à New York.

Danseuse, chanteuse et actrice « de feu et de glace », elle symbolisait la quintessence du « triple threat » sur la scène. Elle a ébloui le public pendant près de sept décennies en tant que pilier du théâtre musical américain. D’ailleurs, Chita Rivera a reçu la prestigieuse distinction du Kennedy Center, remise par le président des États-Unis en 2002, et a remporté deux Tony Awards en tant que meilleure actrice principale dans une comédie musicale au cours de son illustre carrière.

Son décès a été annoncé dans un communiqué par sa fille, Lisa Mordente. Celle-ci n’a pas donné d’autres détails sur la cause de sa mort « d’une brève maladie ». « C’est avec une immense tristesse personnelle que j’annonce le décès de l’icône bien-aimée de Broadway, Chita Rivera », a déclaré son représentant Merle Frimark, aussi par communiqué mardi.