Quarante ans après sa sortie, le film Purple Rain et sa bande originale composée par Prince seront adaptés en comédie musicale.

Le producteur de théâtre Orin Wolf a en fait l’annonce lundi en précisant que l’auteur Branden Jacobs-Jenkins et la metteuse en scène Lileana Blain-Cruz participeraient au projet qui donnera une nouvelle vie à l’œuvre racontant l’émergence d’un musicien nommé The Kid à Minneapolis. Aucun échéancier n’a été dévoilé pour le moment.

Sorti en 1984, le film musical comprend quelques-uns des plus grands succès de Prince, dont Purple Rain et When Doves Cry. La bande sonore du long métrage avait d’ailleurs été récompensée aux prix Grammy et aux Golden Globes en 1985.

Prince est mort en 2016. Il avait 57 ans.