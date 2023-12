De très jeunes spectateurs envahissent la Maison symphonique tout le week-end, alors qu’ont lieu quatre représentations de Passe-Partout symphonique. La Presse a assisté au concert jeudi. Compte rendu.

Il y a quelque chose de magique qui se produit chaque fois que Passe-Montagne, Passe-Carreau et Passe-Partout montent sur une scène. On en a été témoin l’année dernière lors de la tournée Coucou Passe-Partout. Le même pouvoir s’est manifesté jeudi à la Maison symphonique.

Dès que les trois amis apparaissent à l’avant, les yeux des enfants s’illuminent et des sourires se dessinent sur les visages. C’est instantané ! Si vous assistez à l’une des représentations de Passe-Partout symphonique ce week-end, observez la foule à ce moment précis. C’est là que se déroule l’une des scènes les plus touchantes du spectacle.

Car, faut-il le rappeler, le trio fait partie de la routine de nombreuses familles québécoises qui les écoutent quotidiennement à la télévision. Pour les tout-petits, ce spectacle, c’est l’occasion de voir leurs héros en chair et en os.

Cette fois-ci, les comédiens Élodie Grenier (Passe-Partout), Gabrielle Fontaine (Passe-Carreau) et Jean-François Pronovost (Passe-Montagne) ne sont pas seuls. Dirigé par la cheffe invitée Mélanie Léonard, l’Orchestre Métropolitain les accompagne en jouant les célèbres airs de Passe-Partout en version symphonique. Les Petits Chanteurs du Mont-Royal joignent aussi leurs voix au concert.

Les chansons originales

Tout comme dans le spectacle Coucou Passe-Partout, ce sont les comptines originales, celles créées lors de la première mouture de l’émission dans les années 1970 et 1980, qui sont mises de l’avant. De quoi plaire à tous les poussinots et poussinettes, peu importe leur génération.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le spectacle a de quoi plaire à toutes les générations.

Les beaux légumes, Dans le poulailler, Les poissons et Les grenouilles se succèdent alors que Passe-Montagne, Passe-Carreau et Passe-Partout chantent en attendant l’arrivée de Grand-Mère à son pique-nique d’anniversaire.

Comme l’invitée se laisse désirer très longtemps – on comprend pourquoi un peu plus tard –, les amis en profitent pour faire quelques jeux inspirés de l’émission avec le public. C’est bienvenu, puisqu’on sentait que les petits spectateurs avaient justement besoin de libérer un peu d’énergie. Ils sont heureux d’aider Passe-Partout et Passe-Montagne à trouver ce que Passe-Carreau cache dans la boîte à devinettes. La fin du jeu des carreaux logiques entraîne de son côté l’un des moments les plus drôles du spectacle : tous les musiciens se lèvent et se déhanchent pour prouver que oui, ils savent danser.

Quelques pièces plus récentes se faufilent également dans le spectacle dont l’enveloppante Un trésor dans les yeux et l’énergique Jouer dehors.

Instants de douceur

Alors que le spectacle Coucou Passe-Partout était très rythmé, une grande douceur enveloppe différents moments du concert dont la direction artistique est signée par Simon Boulerice et la direction musicale par Andrew Gray. On la ressent particulièrement lors des quelques pièces chantées uniquement par le chœur de jeunes garçons, âgés de 9 à 17 ans. Sous un éclairage bleuté, on se laisse porter par Le fantôme blanc et Des fois, j’ai peur.

Autre moment doux du spectacle : l’interprétation de Bon dodo, mon ami par Passe-Partout, reprise ensuite par les Petits Chanteurs du Mont-Royal. Comme les trois complices assis sur un banc sur la scène, on a alors envie de se coller contre ceux qu’on aime.

« Chanter tout le monde ensemble, ça donne des frissons », lance d’ailleurs, avec justesse, Passe-Partout à un moment dans le spectacle.

Un plaisir pour l’orchestre

Mais au-delà du chant, c’est l’interprétation des musiciens qui véhicule une foule d’émotions.

« La musique prend un sens quand on peut la partager », souligne la cheffe d’orchestre Mélanie Léonard, à qui l’on a parlé, quelques heures après la représentation. Elle trouve particulièrement touchant de pouvoir vivre cet échange avec des enfants et d’ainsi contribuer à leur éveil musical.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE La cheffe d'orchestre invitée Mélanie Léonard

Ce sont toujours des concerts qui sont positifs. De belles expériences. Mélanie Léonard, cheffe d’orchestre

D’autant plus que de nombreux musiciens portent Passe-Partout dans leur cœur. « Il y a beaucoup d’entre nous sur scène qui avons grandi avec Passe-Partout. […] Les comptines, on les connaît. On a du plaisir à les jouer en version symphonique. »

Des versions dont les arrangements ont été signés par François Vallières, tient à mentionner la cheffe d’orchestre. « Ils sont magnifiques. […] Ça met vraiment en valeur les comptines originales, mais ça met aussi en valeur tout l’orchestre. »

D’ailleurs, aux anciens poussinots et poussinettes devenus grands, Mélanie Léonard lance cette invitation : « C’est un concert qui s’adresse à tout le monde. […] Je pense qu’il y a beaucoup de gens qui ont grandi avec ces comptines-là, qui n’ont pas d’enfants aujourd’hui, qui auraient du plaisir à les réentendre. »

Passe-Partout symphonique est présenté à la Maison symphonique samedi et dimanche, à 10 h et à 16 h. Le concert sera par la suite diffusé sur les ondes de Télé-Québec le samedi 9 décembre à 20 h.