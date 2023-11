Patrick Watson annonce pas une, mais bien deux séries de concerts à Montréal en 2024. La première aura lieu au MTelus en février en version « normale », et la deuxième en novembre à la Maison symphonique, en version orchestrale avec l’Orchestre FILMharmonique.

On n’a pas vu l’auteur-compositeur-interprète à Montréal depuis son spectacle de clôture sur la grande scène extérieure du Festival de jazz en 2021, en pleine pandémie, outre un petit concert surprise qu’il a donné l’été dernier au parc Molson. Son précédent passage en salle, de mémorables concerts à guichet fermé au MTelus, remonte à décembre 2019, il y a quatre ans.

Patrick Watson a lancé son plus récent album Better in the Shade en avril 2022. Il poursuit depuis une grande tournée internationale. Seulement depuis septembre, il a joué au Mexique, en France, en Belgique, aux Pays-Bas et aux États-Unis.