Critique d’Entre ciel et mer Le charme acadien fait son effet

La nouvelle pièce acrobatique du Cirque Éloize a enfin été présentée à Montréal (pour quatre représentations), près d’un an et demi après sa création aux Îles-de-la-Madeleine. Un spectacle porté par le conteur madelinot Cédric Landry et les trois musiciens du groupe trad Suroît.