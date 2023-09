Les Producteurs, le spectacle le plus primé de l’histoire de Broadway, sera finalement présenté à Montréal en 2024.

La version présentée au Québec sera à nouveau défendue par Serge Postigo, qui a interprété le rôle principal de Max Bialystock à quelque 380 reprises en France, séduisant 300 000 spectateurs et remportant deux prix Molière, faisant de la comédie musicale l’un des grands succès de 2022 dans l’Hexagone. Le comédien québécois signera également la mise en scène, la traduction et l’adaptation de la pièce pour le public d’ici.

La comédie musicale, qui raconte l’histoire d’un producteur de Broadway au bord de la faillite, reposera sur le travail de 24 artistes, dont six musiciens. D’ailleurs, c’est ce mardi que s’ouvre l’appel aux auditions pour trouver les artistes qui camperont les différents rôles. Les interprètes ainsi que les danseurs et danseuses qui souhaitent y prendre part sont invités à soumettre leur candidature d’ici le 26 septembre en remplissant le formulaire d’inscription disponible sur le site lesproducteurs.ca. On y trouve aussi la description des différents personnages. Menées par Serge Postigo, les auditions sont ouvertes à tous.

Quant aux dates des représentations québécoises, elles seront dévoilées le vendredi 29 septembre, tout comme les détails de la mise en vente des billets.

À l’origine un film pour lequel Mel Brooks a remporté l’Oscar du meilleur scénario original en 1969, la comédie musicale The Producers a été adaptée pour la scène par le réalisateur en 2001. Elle est restée pendant six ans à l’affiche, récoltant 12 Tony Awards, ce qui en fait encore à ce jour la comédie musicale la plus primée de l’histoire de Broadway.