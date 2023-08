La petite histoire des drag… kings

Connaissez-vous les Mambo Kings, Will Charmer et Nat King Pole ? Si la réponse est non, c’est probablement parce que les drag kings sont beaucoup moins visibles que leurs consœurs drag queens, comme Mado Lamothe, Rita Baga, Barbada, Gisèle Lullaby et Mona de Grenoble. Afin de remédier à la situation, La Presse a demandé à Rock Bière et RV Métal, les deux kings de l’heure au Québec, de démystifier le mouvement.