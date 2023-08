Nelligan, l’opéra signé André Gagnon et Michel Tremblay créé il y a plus de 30 ans, marquera son retour cet automne en prenant la route le temps de six représentations à Brossard, Gatineau, Longueuil, Sherbrooke, Saint-Jérôme et Terrebonne.

L’opéra, qui retrace les grands moments de la vie du poète québécois Émile Nelligan, sera formé d’une partie de la distribution d’acteurs-chanteurs qui ont foulé les planches du Théâtre du Nouveau-Monde, à Montréal en 2020. Parmi eux on y retrouve notamment le ténor Robert Marien dans le rôle de Nelligan vieux et le baryton Dominique Côté dans celui de Nelligan jeune. Kathleen Fortin reprend quant à elle le rôle de la mère du poète, Frayne McCarthy campe Nelligan père, alors que Marie-Thérèse Fortin incarne le rôle de Françoise. La distribution comprend également Jean Maheux dans le rôle du Père Seers et Jean-François Poulin dans celui de Charles Gill – ce dernier chante La Chasse-Galerie, l’un des airs les plus connus de l’opéra.

La trame musicale reposant les airs d’André Gagnon est par ailleurs interprétée par Rosalie Asselin au piano, Chloé Dominguez au violoncelle et Esther Gonthier au piano et à la direction musicale. C’est Anthony Rozankovic qui a réalisé les arrangements pour deux pianos et un violoncelle. La série de concerts fait ainsi écho à l’album double paru en novembre dernier.

L’opéra Nelligan relate l’histoire du « poète national » Nelligan, mort le 18 novembre 1941 après avoir passé plus de 40 ans dans l’hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu de Montréal.

L’opéra sera présenté le 15 octobre au Théâtre du Vieux-Terrebonne, le 19 octobre à la salle Odyssée de la Maison de la Culture de Gatineau, le 4 novembre à la salle Pratt & Whitney du Théâtre de la Ville de Longueuil, le 8 novembre à la salle Maurice-O’Bready, à Sherbrooke, le 18 novembre au Théâtre Gilles-Vigneault, à Saint-Jérôme, et le 1er décembre à L’Étoile DIX30, à Brossard.