(Montréal) Le Ballet national d’Ukraine promet que sa tournée au Canada, l’hiver prochain, célébrera la victoire de « l’art et de la beauté sur la tyrannie et la destruction ».

La Presse Canadienne

La danseuse étoile Olga Golytsia affirme que la compagnie a l’intention de montrer l’esprit de l’Ukraine au cours de cette série de 27 représentations, qui débutera en janvier 2024 à Québec.

Les danseurs mettront en valeur la culture ukrainienne avec la danse traditionnelle ainsi que des extraits de ballets célèbres comme Le Corsaire, Giselle et Don Quichotte.

Le producteur Paul Dupont-Hébert précise que la tournée comprendra des arrêts à Montréal, Ottawa, Toronto, Winnipeg, Regina, Saskatoon, Edmonton, Calgary et Vancouver. Les dates de représentations et les salles seront dévoilées plus tard et les billets seront mis en vente à la mi-septembre, indique le producteur montréalais dans un communiqué.

Le Ballet national d’Ukraine est composé de 150 danseurs. Avant l’invasion russe, qui a commencé en février 2022, la compagnie mettait en scène 16 productions par mois à l’Opéra national Taras Shevchenko, à Kyiv.

Mykyta Sukhorukov, danseur soliste principal au sein de la compagnie, indique que les membres de la troupe sont reconnaissants envers les Canadiens qui ont soutenu l’Ukraine dans cette guerre.

« Beaucoup d’entre nous ont perdu des amis et des êtres chers à cause de cette invasion non provoquée et injustifiée, a-t-il expliqué. Cette guerre est un combat difficile […], mais nous sommes résilients et nous vaincrons. Merci d’être à nos côtés », a-t-il déclaré.

La tournée fait partie d’une campagne de collecte de fonds pour différents bénéficiaires, dont la Fondation Olena-Zelenska, créée par l’épouse du président ukrainien Volodymyr Zelensky pour fournir une aide médicale, éducative et humanitaire.

« Je veux utiliser mes ressources et mes relations internationales pour attirer des investissements étrangers afin de restaurer et d’améliorer la vie des gens en Ukraine », indique Mme Zelenska dans le communiqué du producteur.