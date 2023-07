De nombreuses admiratrices québécoises sont attristées de ne pas voir Taylor Swift au Canada à l’occasion de la tournée Eras, qui la mène partout dans le monde. D’autres, plus dévouées, n’ont pas voulu rester les bras croisés : elles ont ouvert leur portefeuille pour aller à la rencontre de leur chanteuse préférée.

Audrey Beauregard est l’une de ces « Swifties », nom donné aux fans de l’artiste américaine. Avec sa sœur, la Montréalaise s’est rendue à Newark, au New Jersey, pour célébrer son 21e anniversaire, le 26 mai dernier. Une expérience qui en valait la peine « fois 1000 », nous raconte-t-elle, enthousiaste.

« Depuis que je suis toute petite, j’ai toujours rêvé d’aller voir Taylor Swift en spectacle, mais je n’avais jamais assez d’argent, relate-t-elle. C’est sûr que d’aller la voir au Canada, ç’aurait été mieux, mais aux États-Unis, ç’a vraiment été un voyage de rêve, et je m’en souviendrai toute ma vie. »

PHOTO FOURNIE PAR AUDREY BEAUREGARD Pour son anniversaire, Audrey Beauregard est allée à la rencontre de sa chanteuse préférée, Taylor Swift, à Newark.

Audrey s’estime chanceuse, puisqu’elle a réussi à obtenir ses billets sur Ticketmaster, et non en revente. Elle a payé la paire 365 $ CAN. Ses grandes dépenses sont cependant survenues dans son voyage en tant que tel : les deux sœurs ont payé plus de 3000 $ pour l’avion, l’hôtel et les dépenses connexes. Selon elle, aller voir Taylor Swift à Montréal, ou même à Toronto, aurait été moins onéreux.

« Lors de l’annonce des dates, je m’attendais au moins à voir deux ou trois spectacles, comme Toronto ou Vancouver, alors j’ai vraiment trouvé ça plate qu’elle ne soit pas de passage. J’espère vraiment qu’elle va ajouter des dates au Canada plus tard dans sa tournée, mais je n’ai pas beaucoup d’espoir. »

Si elle vient et que je suis capable d’avoir des billets, c’est sûr que j’y retourne ! Audrey Beauregard, fan de Taylor Swift

Jessie Thivierge est également une grande fan de Taylor Swift. La résidante d’Alma dit être tombée sous le charme de l’album Folklore, paru en 2020. Depuis, elle s’est donné pour mission d’aller voir son artiste préférée en spectacle.

« J’ai fait la route vers Foxborough [en banlieue de Boston] avec deux de mes amies », relate Jessie, qui dit avoir été très impressionnée par le concert. « Juste voir un spectacle dans un autre pays, c’est une expérience. C’était la plus belle expérience de ma vie. J’ai trouvé ça spectaculaire, c’est comme aller voir une pièce de théâtre. C’est vraiment incroyable. »

PHOTO JESSIE THIVIERGE, FACEBOOK Jessie Thivierge est partie d’Alma pour se rendre voir son idole, aux États-Unis.

En tout, le voyage leur est revenu à 1300 $ chacune, dont 600 $ CAN pour le spectacle. « Mais j’aurais pu dépenser 1000 $ le billet, et j’en aurais eu pour mon argent », dit Jessie.

À la défense de Taylor

Jessie se porte à la défense de Taylor Swift quant à son choix de ne pas s’arrêter au Canada. Selon elle, il s’agit d’une question de temps avant que la populaire chanteuse n’ajoute des dates sur le sol canadien à sa tournée. Karel Painchaud, originaire de Maniwaki, en Outaouais, est du même avis. La jeune femme de 34 ans est partie avec son conjoint pour se rendre elle aussi à Foxborough voir la chanteuse. Elle demeure sûre que des dates canadiennes seront ajoutées plus tard dans sa tournée.

PHOTO FOURNIE PAR KAREL PAINCHAUD Karel Painchaud a apprécié chaque moment de son voyage à Foxborough pour voir Taylor Swift.

« Je pense plus que c’est une question de logistique ou un concours de circonstances qui fait qu’elle ne vienne pas, ou qu’elle va l’annoncer plus tard, avance Karel. Je ne pense pas qu’elle va intentionnellement bouder le public canadien, elle n’aurait pas de raison de le faire. »

En plus d’un député fédéral conservateur qui s’est porté à la défense des « Swifties » en déposant une « plainte officielle » à la Chambre des communes il y a quelques semaines, le premier ministre Justin Trudeau y est allé d’un tweet, encourageant la star internationale à venir gâter les Canadiennes d’un bout à l’autre du pays.

SAISIE D’ÉCRAN La demande de Justin Trudeau, sur Twitter

Élisabeth, 36 ans, profiterait certainement de la présence de l’artiste au Québec. La résidante de Lévis s’est rendue à Chicago en juin pour voir son artiste préférée.

« C’est une grande déception, parce qu’avec la difficulté d’avoir les billets au Canada, on est obligés de les acheter sur des sites de revente, ce qui est plus cher, confie-t-elle. Il valait à la base 200 $ CAN, et je l’ai payé 900 $. En plus, j’avais une vue obstruée. En tout, le voyage et le billet m’ont coûté près de 2500 $. »

« Ça serait vraiment important pour moi de la voir au Canada, de vivre un évènement comme celui-là [avec d’autres Canadiens] », dit Élisabeth.

Pour sa part, Jeanne, 26 ans, s’est elle aussi rendue dans le Massachusetts avec deux de ses amies. Elle a déjà vu Taylor Swift au Centre Bell, en 2011, et avoue être tombée sous le charme du « Bonjour, Montréal ! » que la vedette a lancé, en entrant sur la scène à l’époque. « Taylor est une source d’inspiration pour moi. Eras est un retour sur toute sa carrière, alors je ne pouvais pas manquer cette occasion ! », s’exclame-t-elle.

Ça me surprend qu’elle ne vienne pas ici cette fois parce qu’on n’a jamais eu de raison claire à savoir pourquoi elle n’est pas venue. Mais si elle annonce des dates à Montréal, c’est sûr que j’irai ! Jeanne, 26 ans

Marianne Blouin est partie de Québec vers Foxborough avec cinq de ses amies. Pour elle, aller voir Taylor Swift une fois dans sa vie était incontournable. Les six jeunes femmes ont payé 230 $ CAN pour les billets, qu’elles ont achetés sur Ticketmaster. « J’ai vraiment grandi avec Taylor, soutient Marianne, 24 ans. Je ne peux pas imaginer ma vie sans l’écouter. Dès que j’ai su qu’elle annonçait une tournée, j’ai sauté sur les billets, et j’ai été chanceuse, car je les ai eus la première journée ! »

PHOTO FOURNIE PAR MARIANNE BLOUIN Marianne Blouin, au concert de Taylor Swift, à Foxborough

Taylor Swift a amorcé la tournée Eras à Glendale, en Arizona, le 17 mars, et la conclura le 17 août 2024 à Londres, après avoir visité notamment le Brésil, l’Argentine, le Japon, l’Australie et Singapour. Pour l’instant, une pause est prévue du 26 novembre 2023 au 7 février 2024 pour la chanteuse ; ses fans aux quatre coins du Canada peuvent toujours rester à l’affût de nouvelles dates, soit cet automne ou l’an prochain. Pour l’instant, elles prennent leur mal en patience, et profitent toujours des albums de l’artiste pour les accompagner.