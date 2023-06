« On ne sait pas si on aura une autre opportunité comme ça ! », a lancé Ariane Roy, il y a un an, sur la scène des Francos lors du spectacle Le roy, la rose et le lou(p). Oui, elle et ses acolytes, Thierry Larose et Lou-Adriane Cassidy, auront la chance de rejouer ensemble, puisque ce concert qui ne devait être qu’une histoire d’un soir partira en tournée.

Les villes de Gatineau, Saint-Hyacinthe, Joliette, Sherbrooke, Trois-Rivières et Québec pourront assister en novembre prochain à ce spectacle qui, selon la critique de notre collègue Émilie Côté, « restera dans les annales des Francos ».

Bien entendu, Montréal fait également partie des villes où monteront sur scène ces trois auteurs-compositeurs-interprètes, parmi les plus doués de leur génération. En plus d’une représentation dans l’arrondissement de LaSalle, Le roy, la rose et le lou(p) sera présenté le 4 novembre, au Club Soda, dans le cadre du festival Coup de cœur francophone.

Une seconde vague d’artistes participant à la 37e édition de cet évènement a par ailleurs été annoncée mardi. Chloé Sainte-Marie, Willows, MPL, Samuele, Duu et Corail prendront part au festival qui se tiendra du 2 au 12 novembre.