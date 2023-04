Jérôme Dupras et Jean-François Pauzé des Cowboys Fringants

(Montréal) Une anti-comédie musicale « un peu punk » : c’est ce que promettent les Cowboys Fringants pour le spectacle Pub Royal. La comédie musicale, produite par Les 7 doigts de la main, sera présentée l’automne prochain à Montréal et à Québec.

Coralie Laplante La Presse Canadienne

Le musicien et membre du groupe Jean-François Pauzé en a fait l’annonce mercredi matin au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, aux côtés de l’équipe des 7 doigts de la main.

Des chanteurs, des danseurs et des acrobates donneront vie à « l’histoire d’un gars qui rentre dans un bar, et qui va voir sa vie prendre un sens différent », promet le metteur en scène et auteur du livret du spectacle, Sébastien Soldevila.

La comédie musicale, sous forme de huis clos, mettra en vedette une quinzaine de chansons des Cowboys Fringants, incluant des compositions originales dédiées au spectacle. Ces nouvelles chansons écrites par Jean-François Pauzé permettront de créer des liaisons entre les différentes pièces existantes des Cowboys.

« L’idée derrière cette comédie musicale, c’est de contextualiser les chansons des Cowboys Fringants, pour essayer de soit de leur donner un nouveau sens, soit d’agrandir le sens qu’elles avaient déjà », a affirmé M. Soldevila.

L’idée de cette collaboration entre les Cowboys Frigants et Les 7 doigts de la main est née au courant de la pandémie. « Ce n’était pas inné que ça allait être une comédie musicale », a déclaré le bassiste du groupe, Jérôme Dupras. L’idée de faire une anti-comédie musicale « un peu punk, en détruisant les codes » est la formule qui a finalement séduit le groupe.

La première représentation de Pub Royal aura lieu le 22 novembre au Grand Théâtre de Québec. Le spectacle y sera présenté jusqu’au 26 novembre. La comédie musicale sera aussi présentée au Théâtre Maisonneuve, à Montréal, du 6 décembre au 23 décembre, avant que la troupe parte en tournée à travers l’Europe.