La nouvelle mouture de la comédie musicale Starmania a remporté deux Molières, lundi soir, lors de la 34e cérémonie de ces prix consacrés au théâtre français privé et public.

La création de Michel Berger et Luc Plamondon a raflé le Molière du spectacle musical de l’année et celui de la meilleure création visuelle et sonore. Rappelons que Starmania a été présenté l’automne et l’hiver dernier à la Seine Musicale, à Paris, dans une mise en scène Thomas Jolly, avec des chorégraphies de Sidi Larbi Cherkaoui, sous la direction musicale de Victor Le Masne.

Par ailleurs, le spectacle a aussi reçu 12 nominations aux Trophées de la comédie musicale, dont celle de la production musicale de l’année. Deux artistes québécois qui font partie de la distribution de Starmania, Manet-Miriam Baghdassarian et David Latulippe, font partie des nominations. Les Trophées de la comédie musicale, qui seront décernés le 12 juin au Casino de Paris, récompensent le travail des artistes de cette discipline en France.

PHOTO EMMANUEL DUNAND, AGENCE FRANCE-PRESSE Luc Plamondon, en compagnie du metteur en scène Thomas Jolly lors de la Cérémonie des Molières à Paris

L’auteur québécois Luc Plamondon est monté sur scène pour recevoir son Molière, mais il a laissé Thomas Jolly faire les remerciements d’usage ; « visiblement trop ému pour parler » selon Paris Match. En novembre dernier, Luc Plamondon a confié à notre collègue Mario Girard que la nouvelle et spectaculaire version de Starmania devrait franchir l’Atlantique pour des représentations à Montréal et à Québec. Leurs dates ne sont pas encore confirmées.