Le Ballet national du Canada a annoncé mardi que le danseur étoile Guillaume Côté allait interpréter pour la dernière fois le rôle de Roméo, dans la chorégraphie d’Alexei Ratmansky, du célèbre ballet de Sergei Prokofiev, Roméo et Juliette.

Cette ultime performance aura lieu le 16 juin, à Toronto. Le danseur québécois partagera la vedette avec Sara Mearns, danseuse principale au New York City Ballet, qui interprétera Juliette.

« Je suis très reconnaissant de figurer dans la distribution originale de cette production finale. J’adore la version de Roméo et Juliette d’Alexei Ratmansky – il pousse la danse classique jusqu’à ses limites, en lui donnant un aspect nouveau et contemporain, et il raconte vraiment l’histoire par le seul moyen du mouvement. Le rôle de Roméo est si gratifiant et si difficile à danser », a déclaré Côté dans un communiqué.

Ballet emblématique, le Roméo et Juliette de Ratmansky a été créé pour les 60 ans de la compagnie torontoise, en 2011. Bien que le danseur principal fasse ses adieux à ce rôle, il ne prend pas sa retraite et continuera à interpréter d’autres rôles principaux avec le Ballet national du Canada.