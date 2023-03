Guy Lafleur et le gardien des Bruins de Boston Gerry Cheevers dans la série finale de la Coupe Stanley au Forum de Montréal en 1977.

Pour créer le septième spectacle de sa série hommage, le Cirque du Soleil a fait appel au metteur en scène Fernand Rainville, qui sera épaulé à la direction musicale par Philippe Brault, le dramaturge Vincent Côté et le scénographe et concepteur aux éclairages, Yves Aucoin.

Les détails de ce premier spectacle du Cirque consacré à une personnalité publique (n’étant pas issue du monde musical) ont été dévoilés à Trois-Rivières mardi par le directeur de création Daniel Ross, qui chapeaute ce 7e opus de la série.

Cette annonce marque un virage important pour le Cirque, qui avait confié ses cinq premiers spectacles-hommage au tandem formé du metteur en scène Jean-Guy Legault et du directeur musical Jean-Phi Goncalves. Vive les divas, présenté l’été dernier, avait été mis en scène par Lydia Bouchard.

Après Beau Dommage, Robert Charlebois, Luc Plamondon, Les Colocs, les Cowboys fringants et les divas québécoises, le Cirque change ainsi de cadre en s’intéressant pour la première fois au parcours d’un athlète.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Le metteur en scène Fernand Rainville se frottera à l'univers du légendaire hockeyeur québécois Guy Lafleur.

Le metteur en scène Fernand Rainville, qui a notamment mis en scène les spectacles Axel et Amaluna du Cirque, a indiqué vouloir se remémorer « l’humain autant que l’athlète» qu'était Guy Lafleur. « Guy était un héros national, il a inspiré le Québec au complet, tout le monde a quelque chose à dire sur lui, a-t-il confié en parlant de l'homme de hockey décédé l'an dernier. On veut être spectaculaire et toucher les gens.»

Des témoignages de gens qui ont été marqués, d'une manière ou d'une autre, par Guy Lafleur, seront d'ailleurs intégrés au spectacle, a fait savoir Fernand Rainville.

Pour justifier le titre du spectacle, le directeur de création Daniel Ross s'est dit ému par ce «chant de foule qui scande un prénom». «Il y a une proximité et une familiarité dans ce geste, qui fait qu'on pourrait être autant dans un aréna de quartier qu'au Forum. Guy était quelqu'un que les gens avaient un peu l'impression de connaître.»

Guy ! Guy ! Guy ! sera structuré en suivant les trois périodes d’un match de hockey, a détaillé Fernand Rainville qui aimerait «recréer l'ambiance d'un match et l'énergie du jeu» – la première abordera son enfance jusqu’à son arrivée avec le Canadien ; la deuxième de son parcours avec le CH jusqu’à l’annonce de sa première retraite ; enfin, la troisième évoquera son retour au jeu (avec les Rangers) jusqu’à sa retraite finale.

Le dramaturge Vincent Côté, qui a notamment signé le scénario du court métrage d'animation Alex et les fantômes (dans le cadre du 100e anniversaire du Canadien de Montréal), a précisé que « dans chaque tableau, on retrouvera des éléments de sa vie », sans que ce soit un biopic. Il agira également à titre d'assistant à la mise en scène. «Le hockey fait partie de notre mythologie et j'aimerais transmettre ce passé à la nouvelle génération.»

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Le compositeur, arrangeur et réalisateur Philippe Brault, fait partie de l'aventure de Guy! Guy! Guy!

Le prolifique arrangeur, compositeur et réalisateur Philippe Brault, a quant à lui indiqué qu’il puiserait dans la musique des années 1970 et 1980 afin de recréer le contexte de l’époque qu’a connue le démon blond et «rendre hommage aussi à la musique québécoise». « De Gilles Valiquette à André Gagnon, en passant par la période disco, a-t-il précisé, on va piger un peu partout, tout en créant de la musique originale. »

Côté cirque, le Cirque poursuit sa collaboration avec Émilie Therrien, qui a mené la conception acrobatique des trois derniers spectacles. Elle a entre autres révélé que huit des 14 tableaux du spectacle seront des numéros de groupe, question de mettre en valeur l'esprit d'équipe. Au total, ce sont 29 artistes qui partageront la scène.

«On a voulu créer l'univers acrobatique en faisant un parallèle entre les qualités physiques de Guy Lafleur et celles de nos artistes de cirque. L'acrobatie, la performance humaine, sera vraiment au coeur du spectacle», a insisté Émilie Therrien qui a intégré 13 disciplines de cirque dans le spectacle.

On peut s’attendre à voir toute l’imagerie d’un aréna, a laissé savoir Fernand Rainville. De l’organiste à l’entraîneur, en passant par l’arbitre, les joueurs, etc. Il y aura bien sûr des objets iconiques, comme le tableau de pointage. L’équipe de création en a profité pour faire un appel à tous pour trouver un de ses personnages – un garçon âgé de 11 à 15 ans qui joue au hockey et qui vient de la région de Trois-Rivières.

Guy! Guy! Guy! sera présenté à l’amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières du 19 juillet au 19 août.