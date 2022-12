Critique

Tiède Mélodie du bonheur

Plus de 25 comédiens et chanteurs, un orchestre de 10 musiciens, une trentaine de représentations en anglais et en français au Théâtre St-Denis d’ici la mi-janvier : cette nouvelle adaptation de La mélodie du bonheur, mise en scène par Gregory Charles, est fort ambitieuse. Mais c’est la brillante prestation de la nouvelle venue Klara Martel-Laroche dans le rôle de Maria Rainer qui est le clou de ce spectacle charmant, mais tiède.