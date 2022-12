Dans un communiqué publié mardi, l’organisme qui présente gratuitement le fameux spectacle du Nouvel An dans le Vieux-Port de Montréal a annoncé qu’il prenait « une pause » cette année.

Les festivités hivernales dans le Vieux-Montréal n’auront pas lieu ce mois-ci, pas plus que le spectacle annuel du Nouvel An. Montréal en fêtes, qui réunit bon an, mal an, environ 200 000 personnes, a admis être forcé de repenser à son modèle économique, faute de liquidités.

« Ce qui s’annonçait être une 10e édition historique sous le signe des rassemblements s’avère plutôt un casse-tête insolvable pour les organisateurs des festivités entourant le 31 décembre », ont écrit les organisateurs de Montréal en fêtes, qui évoque « l’inflation galopante, la pénurie de main-d’œuvre et le sous-financement public ».

« La gratuité a toujours été centrale à notre mission et aujourd’hui nous devons revoir entièrement notre modèle et notre financement si l’on veut que la gratuité de l’évènement survive… J’espère que nous arriverons à convaincre nos partenaires de l’importance d’un soutien financier actualisé à la réalité d’aujourd’hui » a déclaré Dimitri Soudas, président du conseil d’administration de Montréal en fêtes.