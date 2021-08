C’est le projet Osez ! le plus ambitieux mené à ce jour par la chorégraphe et directrice artistique de la compagnie Danse K par K, Karine Ledoyen, qui est l’initiatrice de concept misant sur la création collective entre interprètes, musiciens et chorégraphes, et dont la première édition remonte à 2002.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Après avoir expérimenté avec le nouveau concept Osez ! en solo l’an dernier à Montréal et à Québec – un projet né des contraintes liées à la pandémie, qui donnait à voir une création née de l’association éphémère entre un créateur soliste et un créateur sonore – la voici qui récidive et voit plus grand. En effet, cette deuxième édition de Osez ! en solo, qui s’invitera du 17 au 28 août dans 16 villes partout au Québec, réunira pas moins de 71 artistes, pour un total de 40 solos dansés. Chaque spectateur (ou couple) a ainsi droit à un spectacle dansé uniquement pour lui, dans un lieu extérieur dévoilé 24 heures à l’avance, en immersion complète puisqu’un casque d’écoute est fourni pour expérimenter la création sonore en simultané de la chorégraphie dansée sous ses yeux. À Montréal, dix solos (dont 6 nouveaux) sont à l’horaire. Consultez le site web pour tous les détails et pour réserver votre place.