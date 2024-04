Rock and Roll Hall of Fame Une nouvelle cohorte d’artistes intronisée

(New York) Mary J. Blige, Cher, Foreigner, A Tribe Called Quest, Kool and The Gang et Ozzy Osbourne ont été intronisés au Rock and Roll Hall of Fame, une cohorte qui comprend également les folks-rockeurs Dave Matthews Band et le chanteur-guitariste Peter Frampton.