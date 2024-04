(New York) Mary J. Blige, Cher, Foreigner, A Tribe Called Quest, Kool and The Gang et Ozzy Osbourne ont été intronisés au Rock and Roll Hall of Fame, une cohorte qui comprend également les folks-rockeurs Dave Matthews Band et le chanteur-guitariste Peter Frampton.

Mark Kennedy Associated Press

Alexis Korner, John Mayall et Big Mama Thornton ont remporté le Musical Influence Award, tandis que feu Jimmy Buffett, MC5, Dionne Warwick et Norman Whitfield recevront le Musical Excellence Award. Suzanne de Passe, une directrice musicale pionnière, a remporté le prix Ahmet Ertegun.

« Le rock and roll est un amalgame de sons en constante évolution qui a un impact sur la culture et qui fait bouger les générations, a déclaré John Sykes, président de la fondation du panthéon américain du rock, dans un communiqué. Ce groupe diversifié d’intronisés a fait tomber les barrières musicales et a influencé d’innombrables artistes qui ont suivi leurs traces. »

La cérémonie d’intronisation aura lieu le 19 octobre au Rocket Mortgage Fieldhouse à Cleveland, en Ohio. Elle sera diffusée en direct sur Disney+ avec une diffusion sur la chaîne télévisée ABC à une date ultérieure. La cérémonie sera aussi disponible sur Hulu le lendemain.

Parmi les artistes sélectionnés cette année, mais qui n’ont pas été retenus, figurent Mariah Carey, Lenny Kravitz, feu Sinéad O’Connor, la chanteuse soul-pop Sade, Britpoppers Oasis, le duo hip-hop Eric B. and Rakim et le groupe de rockers alternatifs Jane’s Addiction.

Il y a eu une forte pression pour amener le groupe Foreigner – avec ses succès « Urgent » et « Hot Blooded » – dans le panthéon, avec Mark Ronson, Jack Black, Slash, Dave Grohl et Paul McCartney qui ont tous publiquement soutenu cette décision. Le beau-père de Ronson est Mick Jones, membre fondateur de Foreigner, ainsi qu’auteur-compositeur et guitariste principal.

Osbourne entre en tant qu’artiste solo, après avoir déjà été intronisé au panthéon avec les maîtres du metal Black Sabbath.

Quatre des huit candidats – Cher, Foreigner, Frampton et Kool and the Gang – étaient inscrits sur le bulletin de vote pour la première fois.

Cher – la seule artiste à avoir une chanson numéro un au cours de chacune des six dernières décennies – et Blige, avec huit albums multiplatine et neuf Grammy Awards, contribueront à faire augmenter le nombre de femmes dans le Hall of Fame, que les critiques jugent être trop faible.

Les artistes doivent avoir sorti leur premier enregistrement commercial au moins 25 ans avant de pouvoir être intronisés.

Les sélectionnés ont été votés par plus de 1000 artistes, historiens et professionnels de l’industrie musicale. Les amateurs de musique ont voté en ligne ou en personne au musée, les cinq meilleurs artistes choisis par le public constituant un « bulletin de vote des amateurs » qui a été compté avec les autres bulletins de vote professionnels.

L’année dernière, Missy Elliott, Willie Nelson, Sheryl Crow, Chaka Khan, le créateur de « Soul Train » Don Cornelius, Kate Bush et feu George Michael faisaient partie des artistes qui sont entrés au panthéon.