Zaho de Sagazan L’ascension d’une sensible

Nouvelle sensation de la chanson française qui fait le pont entre Barbara et Kraftwerk, Zaho de Sagazan a connu en un an une ascension fulgurante. Celle qui a remporté quatre trophées aux plus récents Victoire de la musique sera en concert vendredi et samedi à Montréal et à Québec. Rencontre avec une artiste qui a fait de sa sensibilité une force.