(Toronto) Randy Bachman fait ses adieux à certains des instruments qui ont façonné sa légendaire carrière sur la scène musicale, notamment la guitare utilisée pour composer le classique du groupe The Guess Who American Woman.

David Friend La Presse Canadienne

Deux cents guitares emblématiques du musicien né à Winnipeg seront vendues aux enchères au Hard Rock Café de New York et en ligne les 29 et 30 mai.

Les instruments comprennent la guitare Les Paul Standard de 1959 qu’il a acquise en 1968 lorsqu’une représentation dans le sous-sol d’une église de Nanaimo, en Colombie-Britannique, a pris une tournure inattendue. Le manche de sa guitare s’est alors fissuré, si bien qu’un spectateur lui a proposé d’utiliser à la place sa propre Les Paul.

Elle lui a inspiré plus tard le célèbre « riff » de la chanson American Woman » durant une représentation dans un centre de curling.

Julien’s Auctions affirme que la guitare a désormais une valeur estimée entre 200 000 et 400 000 $ US.

D’autres articles mis aux enchères incluent sa Fender Hardtail Stratocaster de 1968, utilisée pour la chanson « Let It Ride », et une guitare acoustique Sunburst Harmony de 1957, la première qu’il a achetée en tant que jeune violoniste et qui, par sa conception, évoque l’apparence d’un violon.