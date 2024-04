Les membres d’ABBA Bjorn Ulvaeus, Agnetha Faltskog, Anni-Frid Lyngstad et Benny Andersson

PHOTO ALBERTO PEZZALI, ACHIVES ASSOCIATED PRESS

ABBA, Blondie et The Notorious B.I.G. entrent au Registre national des enregistrements

(Los Angeles) ABBA, Blondie et The Notorious B.I.G. entrent dans le Registre national des enregistrements de la Bibliothèque du Congrès des États-Unis.

Andrew Dalton Associated Press

La bibliothécaire du Congrès, Carla Hayden, a annoncé mardi les 25 nouveaux titres de la promotion 2024, dont font partie The Visitors d’ABBA, le célèbre Parallel Lines de Blondie, ainsi que Ready to Die de Notorious B.I.G.

The Visitors, lancé en 1976, était le quatrième album teinté disco du groupe suédois ABBA, et comprenait leurs succès Dancing Queen, Money, Money, Money et Fernando.

PHOTO CHARLES SYKES, ARCHIVES INVISION, FOURNIE PAR ASSOCIATED PRESS Clem Burke, Debbie Harry et Rob Roth

Blondie et la chanteuse Deborah Harry ont connu leur percée commerciale avec Parallel Lines, un album de 1978 avec une célèbre couverture rayée en noir et blanc qui mettait en vedette Heart of Glass.

Quant à Ready to Die, lancé en 1994 par The Notorious B.I.G., il comprenait les succès Juicy et Big Poppa. Il s’agit de son seul et unique album sorti de son vivant.

PHOTO MARK LENNIHAN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS The Notorious B.I.G.

Mme Hayden a affirmé dans un communiqué que ces enregistrements sont « dignes d’être préservés pour toujours en raison de leur importance culturelle, historique ou esthétique dans le patrimoine sonore enregistré de la nation ».

La chanson phare du chanteur portoricain Héctor Lavoe, El Cantante de 1978, écrite par Ruben Blades, entrera également dans le registre, ainsi que l’hommage du chanteur mexicain Juan Gabriel à sa mère en 1990, Amor Eterno.

Parmi les autres titres qui s’ajoutent à cette collection de « sons déterminants de l’histoire et de la culture de la nation », on retrouve Surrealistic Pillow de Jefferson Airplane et Dookie de Green Day.

Un autre nouveau venu dans le registre : l’enregistrement de 1949 de la chanson Rudolph the Red-Nosed Reindeer, interprétée par Gene Autry.