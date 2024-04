Avec le beau temps arrive la programmation de Piknic Électronik.

Le rendez-vous estival des amateurs d’électro sera lancé le 19 mai avec entre autres la deep house du Marocain Ahmed Spins. Le lendemain – oui, un lundi ! –, le Français Nico Moreno sera aux commandes.

Des DJ de divers horizons et sonorités défileront au Jardin Le Petite Prince du parc Jean-Drapeau presque tous les autres dimanches de l’été. Parmi eux, notons les Montréalais Jacques Greene, TDJ et Misstress Barbara, la Polonaise VTSS, les duos Chase & Status, Township Rebellion et Acid Arab, ainsi que les Américains Sara Landry et Dennis Ferrer.

Les OfF Piknic, évènements parallèles à la programmation, accueilleront quant à eux Solomun, Dom Dolla, Charlotte de Witte et Diplo.

