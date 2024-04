Le Festif ! de Baie-Saint-Paul célébrera son quinzième anniversaire en compagnie de plusieurs artistes favoris du public, dont Half Moon Run, Karkwa, Le Roy, la Rose et le Lou[p], Galaxie, Marie-Annick Lépine et Loud Lary Ajust, du 18 au 21 juillet prochain.

La scène principale du festival accueillera durant quatre soirées des prestations de Salebarbes, Émile Bilodeau, Half Moon Run, Karkwa, Québec Redneck Bluegrass Project, Galaxie et le trio Le Roi, la Rose et le Lou[p], composé d’Ariane Roy, Thierry Larose et Lou-Adriane Cassidy.

Loud Lary Adjust permettra un retour dans le temps avec un spectacle célébrant le 10e anniversaire de l’album Blue Volvo. Alaclair Ensemble et Jay Scott sont attendus sur la même scène. Beyries, Émile Proulx-Cloutier et Marie-Annick Lépine, entre autres, monteront sur la Scéne Loto-Québec, tandis que le fameux Pit à Sable du festival accueillera Philippe Brach, P’tit Belliveau et The Planet Smashers.

CRi, Helena Deland, Ghostly Kisses, Valence, Le Couleur et bien d’autres seront également de la partie. Une place inégalée sera faite aux artistes hors Québec, bien que 80 % de la programmation soit locale. Ainsi, Charlotte Cornfield, Haviah Mighty, Peanut Butter Sunday, The Vaudevillian, La Jungle feront partie des invités cette année.

Près de la moitié de la programmation du Festif ! est gratuite. Une prévente locale de billets pour la population de Charlevoix aura lieu le 10 avril.